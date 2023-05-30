Американский генерал: либо Украина воюет с россиянами, либо мы воюем с ними

Среди американского общества возникают споры о помощи Украине. Однако это инвестиции в свободу и борьбу с российской агрессией.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, который командовал Национальной гвардией Калифорнии.

Он отметил, что среди американцев возникают споры по поводу помощи Украины, в частности, "почему мы тратим все эти деньги на место, о котором большинство даже не знает, где оно находится".

"Но если подчеркнуть - это для свободы, и либо Украина воюет с россиянами, либо мы воюем с ними. Украина это делает и делает очень эффективно", - заявил генерал.

По мнению Болдвина, американская помощь - это инвестиции в свободу и обеспечение демократии. Он подчеркнул, что поддержка США будет продолжаться и даже увеличиваться при успехах на поле боя.

"И эти голоса звучат все громче, поэтому нынешние операции становятся настолько важными, чтобы Украина и дальше демонстрировала успех на поле боя. Это поможет получить большую помощь", - добавил американский генерал.

Напомним, ранее западные СМИ предполагали, что помощь США для Украины после президентских выборов может ослабнуть. Причиной тому является давление и критика республиканцев, некоторые представители которых выступают против военной поддержки Украины.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отверг опасения. Он заявил, что верит в победу Украины в войне до президентских выборов в США.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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