Американський есмінець відправився в Чорне море

У повідомленні не уточнюється, куди саме слідує есмінець
Американский эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Шестого флота США.
В сообщении не уточняется, куда именно следует эсминец.
Командир эсминца Мэтью Пауэл сообщил, что ВМС США продолжают оказывать поддержку своим союзникам и партнерам в региональных интересах, для обеспечения стабильности на море.
В заявлении ВМС США подчеркнули, что они регулярно действуют в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом.
Также РБК-Украина писало, что Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска.