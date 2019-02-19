Американський есмінець відправився в Чорне море

У повідомленні не уточнюється, куди саме слідує есмінець

Американский эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Шестого флота США.

В сообщении не уточняется, куда именно следует эсминец.

Напомним, 28 января американский эсминец USS Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор. Отметим, Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого является управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды. Зашел эсминец в акваторию Черного моря 19 января 2019 года.

Командир эсминца Мэтью Пауэл сообщил, что ВМС США продолжают оказывать поддержку своим союзникам и партнерам в региональных интересах, для обеспечения стабильности на море.

В заявлении ВМС США подчеркнули, что они регулярно действуют в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом.

Также РБК-Украина писало, что Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска.