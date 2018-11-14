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Американський боксер Гарсія відмовився від бою з Ломаченком

Новини » Спорт    14.11.2018 - 14:12
Американський боксер Гарсія відмовився від бою з Ломаченком
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Чемпіон WBC зробив це заради зустрічі зі Спенсом

Американський боксер Майки Гарсія (39-0, 30 КО) відмовився від бою з Василем Ломаченко (11-1, 9 КО), а також з іншим представником США Теренсом Кроуфордом (34-0, 25 КО), заради поєдинку з Ерролом Спенсом (24-0, 21 КО). Про це розповів глава Top Rank Promotions Боб Арум, який представляє інтереси українського боксера.

"Я пропонував Гарсії не битися зі Спенсом. Вважаю, що Спенс - занадто великий напівсередньоваговик для Гарсії. Він навіть виглядає немов боєць з першого середнього дивізіону. Натомість запропонував Майки провести бій з Кроуфордом. Вважаю, все чесно. Вони обидва вихідці з легкої ваги, в цьому поєдинку не буде відчутного переваги в антропометрії і мощі.

Ми сказали Гарсії: "Погоджуйся. Незалежно від результату бою з Кроуфордом, незалежно від того, виграєш ти або програєш, ми зробимо тобі слідом ще один мегафайт - з Ломаченком. Тобто ми запропонували йому замість одного бою з Спенсом відразу ж два великих бої. Чому він не погодився, я не знаю. Я не можу знати, що у нього в голові", - сказав Арум в ефірі Sirius XM Boxing.

Чемпіон WBC в легкій вазі Майки Гарсія зустрінеться з чемпіоном IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом 16 березня 2019 року.

Для Спенса цей поєдинок може стати вже третім захистом титулу. Гарсія заради цього бою підніметься в ваговій категорії. Якщо йому вдасться перемогти Спенса в напівсередній вазі, то він стане чемпіоном світу вже в п'ятій ваговій категорії.

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