Американский адмирал Майк Лефевер: Для России Украина — это лишь первый шаг из многих

За последние месяцы западные медиа обнародовали множество прогнозов, в которых обрисовывали крайне мрачные перспективы Украины в войне. Главная причина – длительная задержка с получением помощи от США. Во многом неожиданно, полугодичная история с выделением этой помощи резко актуализировалась на этой неделе, и уже завтра, 20 апреля, можно ожидать позитивного решения Палаты представителей Конгресса США.

Американский вице-адмирал в отставке Майк Лефевер – военный с почти 40-летним стажем службы, бывший командующий американскими войсками в Пакистане. РБК-Украина пообщалось с ним в кулуарах Cipher Brief's Kyiv Economic and Security Forum, еще до того, как история с помощью Украине вышла на финишную прямую. Но уже тогда Лефевер излучал оптимизм на счет перспектив Украины в войне, подчеркивая важность выделения его страной помощи в кратчайшие сроки.

– Президент Зеленский подтвердил, что США недовольны атаками Украины на российскую энергетическую инфраструктуру. Известно, что американцы просили наши власти прекратить это делать. Как вы оцениваете такую позицию США?

– Я думаю, что одна из проблем, с политической точки зрения, заключается в очень сложной политике предотвращения эскалации. Правительство думает о том, чтобы попытаться не эскалировать войну.

Я считаю, что с военной точки зрения необоснованно и недопустимо отвергать идеи Украины, ее действия, благодаря которым она надеется победить Россию. Когда Россия может свободно атаковать украинцев со своей территории, но Украине не разрешено атаковать в ответ, это существенно ограничивает их возможности.

– В целом, как вы оцениваете шансы на то, что Украина перехватит инициативу в этой войне, может быть, в этом году или в следующем, возможно ли это?

– Да, я верю в это. Меня поразила решимость, стойкость и гордость украинцев. И поэтому я думаю, что предоставление Украине этого пакета помощи так важно, чтобы у нее была хотя бы возможность и средства, чтобы продолжать бой. За последние два года мы увидели твердость украинцев, но это утомительно, долгая война очень утомительна. Поэтому важно иметь возможность предоставить им необходимые ресурсы, чтобы создать условия, при которых они могут сражаться.

– Как вы оцениваете настроения западного общества на счет так называемого "замораживания войны", "поиска компромисса" или чего-то в этом роде?

– Кампания по дезинформации, которую проводят россияне, действительно весьма дерзкая. И это убедило некоторых людей, которые не достигли настоящего понимания правды и критического мышления о том, что происходит. Это стратегический момент, чтобы иметь возможность поддержать Украину и продемонстрировать России, что мы не позволим ей захватить Крым и всю Украину.

– Западные СМИ опубликовали множество пессимистических прогнозов по Украине, утверждая, что без помощи США Украина обязательно потерпит неудачу. Согласны ли вы с этим, и может ли Европа как-то заменить Америку в этой роли, может быть, после президентских выборов в США?

– Я оптимист по своей природе, поэтому не верю в пораженцев. И после разговора с вашим руководством я вижу: здесь нет никакого пораженчества, речь идет о победе и о свободе Украины, что я считаю потрясающим.

Я думаю, что без помощи и технологий США это будет очень сложно. Мы все должны ясно понимать, что для России Украина — это лишь первый шаг из многих. Вы наблюдаете за их махинациями в странах Балтии, Беларуси, Молдове. Они просто идут по этому пути, воссоздавая атмосферу "великой России" в представлении Путина, когда он начал сравнивать себя с великим царем. Поэтому я думаю, что для нас очень важно не быть наивными в отношении его целей, и того, насколько важен этот пакет помощи для поддержки Украины.

– Как вы думаете, ваши соотечественники, обычные граждане, понимают необходимость тратить дополнительные миллиарды на Украину вместо того, чтобы вкладывать их в школы и дороги где-нибудь в Аризоне, например?

– Я не уверен, что все это понимают. Это пугает. Однако поддержка Украины значительно превышает пятьдесят процентов, на уровне шестьдесят с чем-то, я не помню, какие были последние цифры, но большинство людей выступают за помощь Украине, чтобы предотвратить это варварство со стороны россиян. В Америке в популистском движении присутствует изоляционистское чувство, и люди опираются на это.

Часть из них также прислушивается к российской дезинформации о том, что если эти деньги не будут потрачены на Украину, это позволит модернизировать их школы или что-то в этом роде. Это сумма денег, которую нужно потратить на свободу и безопасность, а также на то, чтобы продемонстрировать, что США являются мировой державой и мировым лидером, и нам нужно принять этот вызов, чтобы не допустить повторения этого (вооруженной агрессии, - ред.).

И поэтому так важно рассматривать это с точки зрения того, насколько малы эти деньги для такого потрясающего дела, стратегического элемента и стратегического достижения. И мы пытаемся объяснить американской общественности, насколько это важно: находиться здесь, чтобы увидеть ситуацию на местах, стремление и силу украинского народа, это очень ценно, и мы надеемся донести это послание до американцев и иметь возможность его распространить.

– Стоит ли ожидать резкого изменения политики США в отношении Украины в случае смены власти в Белом доме?

– Я так не думаю. Потому что я думаю, что большинство людей осознают невероятное влияние этого на НАТО и наших союзников, и то, какова наша роль в мире. Надеюсь, когда наступят выборы и эти важные вопросы будут поставлены на обсуждение, люди поймут и сделают правильный выбор.