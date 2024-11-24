Над американскими военными базами в Британии зафиксировали неизвестные дроны

Отмечается, что небольшие беспилотные летательные аппараты пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и у базы Фелтуэлл в Норфолке. Это не повлияло на жителей базы или на критическую инфраструктуру.

Военно-воздушные силы США, использующие британские базы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать беспилотники враждебными.

"Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонных объектах. Это включает в себя средства безопасности против дронов", - сказал спикер британского Министерства обороны.

Но в Минобороны не захотели комментировать процедуры безопасности.