Над американскими военными базами в Британии зафиксировали неизвестные дроны

Над авиабазами США в Британии зафиксировали неизвестные дроны. Беспилотники заметили над тремя военными базами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что небольшие беспилотные летательные аппараты пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и у базы Фелтуэлл в Норфолке. Это не повлияло на жителей базы или на критическую инфраструктуру.
Военно-воздушные силы США, использующие британские базы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать беспилотники враждебными.
"Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонных объектах. Это включает в себя средства безопасности против дронов", - сказал спикер британского Министерства обороны.
Но в Минобороны не захотели комментировать процедуры безопасности.
Напомним, издание BILD сообщило, что в порту Гамбурга дрон следил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Корабль вошел в немецкий порт на этой неделе.
В Германии возбуждено уголовное дело за съемки, угрожающие безопасности страны.
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