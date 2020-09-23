Американські літаки пролетіли над Києвом: що відбувається

Сьогодні після полудня над Києвом пролетіли американські літаки. Повітряні судна CV-22B Osprey беруть участь у спільних українсько-американських навчаннях.

РБК-Україна з'ясувало, що відомо про сьогоднішній політ над Києвом.

Фото: американські літаки CV-22B Osprey над Києвом (РБК-Україна)

Літаки задіяні в спільних навчаннях

Як повідомляє посольство США в Україні, американські літаки CV-22B Osprey беруть участь в спільних навчаннях Сил спеціальних операцій "Фікшин Ерчін". Сьогодні вони пролетіли над Дніпром в Києві досить низько, щоб журналісти змогли зняти їх на відео і сфотографувати.

Оптимальними місцями для спостереження за літаками були Пішохідний міст, Пам'ятник засновникам Києва, пляж на Гідропарку, міст біля Арки Дружби народів і річковий порт "Київ".

Що це за літаки

Очевидці могли помітити незвичну форму літаків. Насправді CV-22B Osprey - це конвертоплан - повітряне судно, яке поєднує в собі окремі переваги літака і вертольота.

Модифікація CV-22B Osprey знаходиться на озброєнні Військово-повітряних сил США. З моменту надходження на службу до ВПС і Корпусу морської піхоти була задіяна в рамках операцій з транспортування та евакуації в Іраку, Афганістані, Лівії та Кувейті.

Має по одному поворотному турбогвинтовому двигуну з гвинтом на кінці кожного крила. При зльоті і посадці гвинти встановлюються горизонтально, як у вертольота. При переході на політ за маршрутом обидва протягом декількох секунд нахиляються на 90 градусів. В середньому більше 75% часу CV-22B Osprey використовується в режимі літака.

Навчання Сил спеціальних операцій

Спільні військові навчання Fiction Urchin проходять вже кілька днів. У них беруть участь американські літаки MC-130J Commando II і CV-22 Osprey, прикомандировані до 352-му полку спеціальних операцій Великобританії.

18 вересня Сил спеціальних операцій США і України виконали стрибки з парашутом з великих висот біля Вінниці. А 20 вересня в районі Бердичева українські бійці пройшли навчання системам швидкого монтажу і виймання канатів, які необхідні при перекиданні і висадці спецназу.

