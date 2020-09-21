Американські прикордонники затримали відправника посилки з отрутою для Трампа

Американські прикордонники затримали чоловіка, який відправив отруйну посилку президенту США Дональду Трампу. Він був затриманий при спробі в'їзду в США з Канади.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на правоохоронні органи.

Поліція поки не розкриває особу зловмисника. З'ясовуються обставини та причини події.

Раніше стало відомо, що в США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. У ній виявилася смертельна отрута рицин. Небезпечну посилку виявили до того, як вона потрапила в Білий дім.

Пошта на ім'я Трампа перевіряється і сортується за межами резиденції президента. Після виявлення підозрілої посилки було проведено два тести, які підтвердили вміст у ній рицину.

Нагадаємо, вже не вперше американського президента намагаються отруїти за допомогою рицину, один з випадків стався у 2018 році.

Крім того, у 2018 році в Міністерство оборони США невідомі відправили дві посилки, що містять високотоксичну речовину рицин.