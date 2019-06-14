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Американські компанії закликали Трампа врегулювати торговий спір із Китаєм

Новини » Політика    14.06.2019 - 07:18
Американські компанії закликали Трампа врегулювати торговий спір із Китаєм
Фото: торгова віна між США і Китаєм (РБК-Україна)

Бізнесмени стверджують, що додаткові штрафні мита завдадуть шкоди підприємствам і споживачам у США

Понад 600 американських компаній у четвер, 13 червня, закликали президента Сполучених Штатів Дональда Трампа врегулювати торговий спір із Китаєм. Про це йдеться в листі, адресованому президенту, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що такі компанії, як Walmart і Target, найбільші в світі рітейлери, повідомили, що додаткові штрафні мита завдадуть шкоди підприємствам і споживачам у США.

За їхніми підрахунками, для американської сім'ї з чотирьох осіб видатки на покупки зростуть приблизно на 2000 доларів на рік.

У зверненні також йдеться, що додаткові 25% мита на імпорт загальним обсягом 300 млрд доларів призведуть до скорочення до 2 млн робочих місць у США.

"Ескалація торгової війни не відповідає інтересам країни, обидві сторони програють", - йдеться у зверненні бізнесу до Трампа.

Нагадаємо, обсяг торгівлі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм на тлі торгової війни Вашингтона і Пекіна скоротився на 14,58% за п'ять місяців 2019 року порівняно з аналогічним показником 2018-го

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