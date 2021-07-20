Американські гімнастки відмовилась ночувати в Олімпійському селищі Токіо через COVID

"Це було рішення, яке ми всі прийняли разом. Ми знаємо, що воно не ідеальне для Олімпійських ігор, але немає нічого ідеального під час пандемії", - повідомила тренер Сімони Байлз Сесіль Ланді.

Тренер переконана у тому, що їй та її команді вдасться ліпше контролювати їх безпеку на тлі пандемії коронавірусу в умовах готелю ніж на території Олімпійського селища серед інших спортсменів.

Варто відзначити, що нещодавно запасна збірної Америки Кара Ікер отримала позитивний тест на коронавірус під час тренувальних зборів. Наразі дівчина перебуває в ізоляції разом з запасним Ліенном Вонгом.

Зокрема, станом на 20 липня, в Токіо виявили 80 випадків захворювання на коронавірус серед осіб, які пов’язанні з проведенням Олімпійських ігор.