RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Американські бронетранспортери М113 вже їдуть в Україну, - Пентагон

Фото: Американський бронетранспортер M113 (twitter.com/warchapter)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США приступило до навантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну. Пентагон опублікував відео, як машини перевантажують на причепи вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони США.

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", - йдеться у підписі до відео.

У Пентагоні відзначили, що перевантаження відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомили про відправку в Україну нової партії військової допомоги. Вона прибуде в країну в найближчі 24 години.

Війна Росії проти України йде 66-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПентагонВійна в Україні