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Американские ученые совершили прорыв в области ядерного синтеза: что это даст

Фото: ученые в США совершили прорыв в области ядерного синтеза (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Впервые в истории американские ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии успешно провели реакцию ядерного синтеза, что привело к чистому приросту энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Результат эксперимента — огромный шаг в многолетнем стремлении высвободить бесконечный источник чистой энергии, который мог бы помочь покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Исследователи десятилетиями пытались воссоздать ядерный синтез, воспроизведя синтез, который питает Солнце.

Ядерный синтез происходит, когда два или более атома сливаются в один больший. Этот процесс генерирует огромное количество энергии в виде тепла. Тепло, выделяемое в процессе сплавления атомов, является ключом к производству энергии.

В процессе синтеза образуются гелий и нейтроны, которые легче по массе, чем части, из которых они изначально были сделаны. Затем недостающая масса преобразуется в огромное количество энергии, которая передается окружающей среде в виде тепла. Затем это тепло можно использовать для нагрева воды и генерации пара для вращения силовых турбин и выработки электроэнергии.

Серьезная проблема использования термоядерной энергии заключается в том, чтобы поддерживать ее достаточно долго, чтобы она могла питать электрические сети и системы отопления по всему миру.

Британский ученый в области термоядерного синтеза заявил, что результат американского прорыва является многообещающим, но также показывает, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы термоядерный синтез мог генерировать электроэнергию в коммерческих масштабах.

Ожидается, что Министерство энергетики США официально объявит о научном прорыве во вторник.

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