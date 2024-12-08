Американские танки Abrams оказались не очень полезными для Украины, - Салливан

Американские танки Abrams оказались не слишком полезны на фронте в Украине. Их передали украинской армии США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана во время форума национальной обороны в США.
"Когда дело доходит до танков Abrams, мы отправили в Украину танки Abrams. Эти танки Abrams подразделения фактически не используют, потому что это не самая полезная часть оборудования для них в этой борьбе", - сказал Салливан.
Он добавил, что такая оценка полностью сходится с выводами американских военных.
Комментируя обучение украинских пилотов на истребителях F-16, советник по национальной безопасности президента США заявил, что есть ограниченное количество пилотов, которые проходят обучение. По словам Салливана, причина этого не в том, что США не готовы их учить, а потому, что "у украинцев нет пилотов, чтобы создать полный потенциал F-16 вовремя".
Что касается ракет ATACMS и разрешения наносить удары по территории России, то Салливан считает, что это "не панацея для войны, а лишь еще одна дополнительная возможность".
Напомним, что США предоставили Украине танки Abrams американского производства. В зависимости от модификации эти танки оснащены пушкой 105 или 120 мм, а также тремя пулеметами.
Летом западные СМИ заявляли, что Украина якобы вывела с фронта танки Abrams. Причиной этого были якобы российские беспилотники, мешающие использованию танков. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.
Также недавно стало известно, что Австралия передаст Украине танки Abrams. Речь идет о 49 единицах этой техники.
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