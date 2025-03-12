Американские компании учатся у Украины делать надежные беспилотники для Пентагона, - WSJ

Как отмечается в публикации, американские стартапы потратили миллиарды долларов венчурного капитала в надежде разработать небольшие беспилотники, которые нужны Пентагону, будущих конфликтов. Но многие из них производят только дорогие самолеты, которые не очень хорошо летают. Тем временем украинские производители беспилотников освоили массовое производство беспилотников, несмотря на ограниченные ресурсы, и ищут новых клиентов и капитал.

Теперь обе стороны объединяются, и этот союз привлекает внимание Министерства обороны США.

В частности, в прошлом году южнокалифорнийский стартап CX2 заключил сделку по установке своего программного обеспечения и датчиков на украинские беспилотники. Эта сделка получила одобрение со стороны одного из подразделений вооруженных сил США и вскоре может стать предметом вооружения американских войск.

"Ни одна американская компания не может конкурировать с Украиной", - сказал соучредитель CX2 Натан Минц. "Вы знаете, что их штуки работают. У них есть самая настоящая лаборатория с высокими ставками, призванная проверить все эти штуки на прочность".

Интерес Министерства обороны к украинским беспилотникам подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются американские стартапы в области беспилотников, и достижения украинцев после российского вторжения. Несмотря на мнение Пентагона о том, что небольшие автономные беспилотники необходимы и являются приоритетом финансирования, эти настроения не смогли подстегнуть бум американской индустрии беспилотников.

По оценкам Министерства обороны, США имеют возможность производить до 100 тысяч дронов в год. В прошлом году Украина построила более двух миллионов дронов. Некоторые из произведенных на Украине дронов, которые хочет Министерство обороны, могут пролетать сотни километров со взрывчаткой и использовались в атаках на территории России.

Украинские производители беспилотников начинают размышлять о будущем после войны, поскольку США и Украина продолжают переговоры о возможном мирном процессе. Любые дипломатические повороты сюжета вряд ли разрушат связь, которая сложилась между американскими и украинскими стартапами по производству беспилотников, или сведут на нет усилия Министерства обороны по внедрению передовых инноваций из Украины, заявили представители Министерства обороны и основатели стартапов.

"Дроновая столица планеты"

Для украинских стартапов рост зависит от выхода на рынки за пределами страны. Чтобы сделать сектор беспилотников катализатором экономического роста после войны, стартапы хотят привлечь американских клиентов и инвесторов.

"Украина ясно дала понять, что намерена стать столицей беспилотников планеты после окончания этой войны", - заявил Дерек Уитли, соучредитель стартапа Vivum, который продает Министерству обороны свое программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для автономных систем.

Украинские беспилотники часто продаются за одну десятую стоимости американских вариантов. Они доказали на поле боя, что могут работать, когда радио- и спутниковая связь блокируется электронными помехами.

Американские стартапы медленнее строят, поставляют и обновляют свои дроны, которые также часто не выдерживают суровой радиоэлектронной борьбы. Многие американские компании, которые привезли свои дроны в Украину, наблюдали, как они падали с неба или не выполняли миссии.

Подразделение оборонных инноваций (DIU), подразделение Министерства обороны США, которое поставляет новые технологии для армии, впервые за последние недели заключило контракты с двумя украинско-американскими партнерствами. Компании испытают свои дальнобойные ударные беспилотники этой весной в Украине, где они производятся, а затем получат возможность побороться за производственные контракты с Пентагоном.

Другой стартап из Питтсбурга, KEF Robotics, создал совместное предприятие с украинской компанией Sensorama Lab для создания программного обеспечения и сенсорных систем в Киеве, которые позволят дронам ориентироваться в перегруженном воздушном пространстве и находить цели, оставаясь при этом относительно незамеченными. Совместное предприятие под названием Blue Arrow получило заказы от европейских военных и привлекает финансирование от американских венчурных капиталистов. Оно испытает свои дроны с элитным украинским подразделением на передовой.

"Никто в США не может поспеть за уровнем производства, который наблюдается в Украине", - заявила Ольга Погода, соучредитель Blue Arrow.