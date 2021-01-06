Американська торгова палата вимагає від НКРЕКП дій для подолання кризи в "зеленій" енергетиці

Американська торгова палата вимагає від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 6 січня ухвалити рішення, які допоможуть подолати кризу в "зеленій" енергетиці.

Відповідний лист АТП направила голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, а також на керівників інших органів влади, зокрема Кабміну, Офісу президента та Міністерства енергетики.

"Бізнес-спільнота дуже занепокоєна відсутністю прогресу у вирішенні ключових проблем у сфері відновлюваної енергетики та імплементації ключових положень ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" №810-IX", - повідомляється в листі.

В АТП зазначають, що уряд та НКРЕКП не вжили дієвих заходів для забезпечення повних та своєчасних поточних платежів "Гарантованим покупцем" виробникам ВДЕ, а також забезпечення погашення заборгованості за електричну енергію, що виникла у Гарантованого покупця перед виробниками ВДЕ, накопиченої станом на 1 серпня 2020 року у розмірі 22,4 млрд грн (40% зазначеної суми повинні були бути погашені до кінця 2020 року, а решта 60% - щоквартально впродовж 2021 року).

В листі вказується, що бізнес-спільнота, інвестори та представники "зелених" станцій розраховували, що надані урядом держгарантії для НЕК "Укренерго" на суму 11,3 млрд грн дозволять вирішити наявну боргову проблему та забезпечать виконання державою своїх зобов’язань перед представниками сектору ВДЕ.

"Водночас, 31 грудня 2020 року компанії-члени Палати були прикро здивовані спробую НКРЕКП затвердити рішення, пов’язане з кредитними договорами, укладеними між ОСП та державними банками, яке містить положення, що чітко забороняє "Гарантованому покупцеві" використовувати отримані кошти для погашення накопиченого боргу перед виробниками ВДЕ", - підкреслює президент АТП.

За його словами, якщо зазначене або аналогічне положення (щодо блокування негайного погашення 40% накопиченої заборгованості "Гарантованого покупця" перед виробниками ВДЕ) буде схвалене НКРЕКП під час наступних слухань, запланованих на 6 січня 2021 року або на будь-яку іншу дату, - це підірве домовленості, досягнуті органами державної влади та інвесторами ВДЕ протягом 2020 року.

"Більше того, таке рішення НКРЕКП у поєднанні з відсутністю дій з боку уряду щодо імплементації Закону України №810-IX свідчитиме про явне небажання України виконувати свої зобов'язання перед інвесторами, що матиме невиправні наслідки для інвестиційного клімату країни", - зазначили в Американській торговій палаті.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України у 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.