RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Американська торгова палата розкритикувала Кабмін за кризу в "зеленій" енергетиці

Автор: РБК-Україна

Держава Україна має дотримуватись своїх зобов’язань перед інвесторами в розвиток "зеленої" енергетики, інакше іноземні інвестори не працюватимуть в Україні.

Про це заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер в ході форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Найголовніше з усього - це дотриматися слова. Якщо держава кілька років тому казала компаніям відновлюваної енергетики: заходьте в Україну. І підписала контракти. І тоді, коли вони вже зайшли і підписали, почати міняти правила під час гри, - я думаю, що ця довіра тільки поволі втрачається. Тому мені здається, все-таки найголовніше - це дотримуватися слова", - сказав Гундер.

На його думку, українська влада має підтримувати інвесторів, які повірили в Україну і інвестують в її розвиток. Та наголосив: виконання зобов’язань з боку держави - це не преференції для інвестора, це справедливі умови.

"Піклуйтеся про ці компанії, які повірили в Україну, і вони будуть найкращими амбасадорами. Значно важче привести нового інвестора, ніж втримати цього, який тут вже є, який тут вже працює", - наголосив Гундер.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Найбільші асоціації відновлюваної енергетики назвали плани уряду спробою експропріації їхніх активів і пригрозили судом.

В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти держави готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів України