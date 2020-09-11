Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну

Американська компанія Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від проекту співпраці з Україною. Проект передбачав постачання скрапленого природного газу обсягом близько 5 млрд кубометрів газу на рік.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дійсно, була відмова, і ніякого додаткового спілкування після цього не було", - сказала вона.

Буславець також повідомила, що нової інформації щодо цього питання немає.

Нагадаємо, у травні 2020 року Кабінет міністрів схвалив меморандум про можливі постачання газу в Україну із США. Меморандум з Louisiana Natural Gas Exports передбачав вивчення можливості диверсифікації шляхів поставок природного газу шляхом забезпечення довгострокових поставок зрідженого природного газу та розвитку транскордонної газової інфраструктури України і ЄС.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в серпні 2020 року склала 2918,1 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 106,1 доларів. Таким чином, у порівнянні з липнем ціна імпортного газу знизилася на 14,7% в доларовому еквіваленті (з 124,4 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 7,4% у гривневому еквіваленті (з 3150,4 грн за 1 тисячу кубометрів).