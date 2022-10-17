Американская компания приостановила добычу нефти в РФ из-за санкций, - Reuters
Американская Exxon Mobil прекратила добычу нефти на российском проекте "Сахалин-1", поскольку из-за санкций стало невозможным застраховать танкеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Exxon отказался принимать танкеры Совкомфлота", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, западные страховщики сняли покрытие с эксплуатируемых "Совкомфлотом" танкеров. Это самая крупная российская судоходная группа, против которой были применены санкции после вторжения РФ.
Отдельно к этому пострадали некоторые грузы, которые предназначались для поставок на индийские нефтеперерабатывающие заводы. Exxon Mobil не признала альтернативное покрытие, о котором "Совкомфлот" договорился с российскими страховщиками
По информации Reuters, эта ситуация демонстрирует, как сильно страхование и гарантии перестрахования судов влияют на сделки с нефтью в контексте санкций ЕС. Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" упала с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки в результате решения Exxon Mobil выйти из него.
Напомним, что в апреле Exxon Mobil начала снижать добычу нефти на проекте "Сахалин-1".
В октябре президент РФ Владимир Путин отдал приказ передать проект "Сахалин-1" российской компании. Это может привести к окончательному выводу Exxon Mobil Corp.
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