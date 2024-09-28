Американка Майер выиграла боксерский титул во втором в карьере дивизионе: видео

Бойцы сошлись за чемпионский пояс полусреднего веса, который контролировала Райан. Бой длился все 10 раундов.

Майер попыталась во второй раз завоевать титул в дивизионе. Она победила Райан по раздельному решению судей. Один из рефери насчитал ничью (95:95), а двое других отдали предпочтение американке (97:93, 96:94).

Теперь Майер – чемпионка в полусреднем весе по версии WBO. Раньше она обладала рядом поясов в полулегком весе. В свою очередь ее соотечественница Джессика Маккаскилл остается чемпионкой дивизиона с титулами WBA и IBO.

34-летняя уроженка Лос-Анджелес Майер дебютировала на профи-ринге в 2007 году. С тех пор она провела 22 поединка, в которых одержала 20 побед и потерпела два поражения. В частности, в январе она уступила чемпионке IBF в полусреднем весе, британке Наташе Джонс.