Американец случайно заплыл в Украину на каяке

"Недалеко от города Рени пограничники задержали 61-летнего калифорнийца. Иностранец пересек украинскую границу на каяке случайно. Свое путешествие он начал 57 дней назад из Германии", - сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что житель Калифорнии периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран. Так ошибочно случилось и с украинским берегом.

Пограничники оформили на иностранца протокол об админнарушении. Впоследствии его передадут в порядке реадмиссии румынской стороне.

Напомним, что в июле француз потерял ориентир и заплыл в акваторию порта "Рени". Он также путешествовал на каяке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.