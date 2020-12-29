American Airlines відновлює польоти Boeing 737 MAX

Найбільший авіаперевізник у світі American Airlines відновлює комерційні польоти американського Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.

Про це повідомляє Reuters.

Після катастроф Boeing погодився на оновлення програмного забезпечення і введення нових заходів безпеки для ключової системи управління польотом.

Перший рейс American Airlines між Майамі і Нью-Йорком призначений на ранок вівторка.

"Ми б ніколи не повернули його назад, якби пілоти та бортпровідники не почували себе комфортно", - сказав головний операційний директор American Девід Сеймур.

Нагадаємо, літаки цієї серії були заборонені після катастрофи лайнера Lion Air в Індонезії 29 жовтня 2018 року (189 жертв) і борта Ethiopian Airlines (157 жертв). Як стало відомо, до катастроф привів збій в роботі системи поліпшення характеристик маневрування MCAS. Через деякий час у Boeing визнали це і оновили програмне забезпечення.

У травні 2020 року стало відомо, що Boeing поступово відновлює виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.