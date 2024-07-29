Амбициозный новичок Серии А подписал чемпиона мира-2018

31-летний центрбек решил продолжить карьеру в чемпионате Италии. Он будет защищать цвета "лариани".

Варан заключил с "Комо" контракт на 2 года. Стороны предусмотрели в договоре опцию продления сотрудничества еще на сезон. В Серию А он переехал в статусе свободного агента по завершении соглашения с английским "Манчестер Юнайтед".

Воспитанник французского "Ланса" Варан сделал имя в мадридском "Реале". За "сливочных" защитник провел 10 сезонов и завоевал 3 чемпионских титула, Кубок и 3 Суперкубка Испании, 4 трофеи Лиги чемпионов, другие титулы. В составе сборной Франции он триумфовал на ЧМ-2018 и выиграл Лигу наций 2020/21.

Что известно о "Комо"

Основаннный в 1907 году клуб. После банкротства дважды возобновлял деятельность (2005, 2017).

За всю историю провел 14 сезонов в Серии А. Лучший результат – 6-е место в сезоне 1949/50. До сих пор последним годом в футбольной элите оставался сезон 2002/03. Возвращение в Серию А стало возможным благодаря опеке британской компании SENT Entertainment, а в состав акционеров клуба входит легендарный француз Тьерри Анри.

Главный тренер команды – чемпион мира и Европы Сеск Фабрегас. Пока он не имел тренерской лицензии, то формально алленаторем "озерников" считался валлиец Остиан Робертс.