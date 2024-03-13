Амбициозный дебютант УПЛ подписал списанного "Шахтером" украинца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

30-летний исполнитель в день рождения присоединился к "полесским волкам". Он не провел ни одного поединка в нынешнем сезоне.

Петряк арендован "Полесьям" до завершения кампании 2023/24. Контракт вингера с "горняками" действует до лета 2026-го. В новой команде украинец постарается реанимировать карьеру под 10-м игровым номером.

В чемпионат Украины Петряк вернулся перед прошлым сезоном. Он приложился к завоеванию титула командой Игора Йовичевича, сыграв 13 поединков в Премьер-лиге (1 гол). С весны 2023-го на поле не выходил, в том числе из-за травмы лодыжки.

"Полесье" в сезоне 2023/24

Первый сезон в истории команды на уровне Премьер-лиги. Под руководством Юрия Калитвинцева ушла на зимнюю паузу на третьей строчке, отстав от дуэта лидеров на 2 очка.

"Полесские волки" во второй части сезона не одержали ни одной победы. Житомиряне расписали ничью с "Рухом" (1:1), а затем потерпели домашние поражения от ЛНЗ (0:1) и "Александрии" (1:2). После этих результатов Калитвинцев подал в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Сергей Шищенко. Бывший полузащитник сборной Украины, вероятнее всего, будет работать с "Полесьем" до конца сезона.