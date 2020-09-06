Amazon заборонив імпорт насіння в США через підозрілі посилки з Китаю

Американська компанія Amazon встановила заборону на імпорт насіння в США після того, як громадяни країни отримали тисячі посилок від невідомих відправників з Китаю. Заборона почала діяти з 3 вересня.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на лист фірми.

Amazon попередив іноземних партнерів про своє рішення і зобов'язав продавців видалити публікації з відповідними пропозиціями.

Продавати насіння тепер дозволено тільки тим, хто перебуває на території США. Акаунти, що порушили цю заборону, можуть видалити.

Спочатку влада декількох американських штатів запідозрила, що мова може йти про шкідливі рослини. В управлінні сільського господарства Нью-Йорка громадянам рекомендували не чіпати отримані насіння, а також тримати їх якомога далі від дітей і домашніх тварин.

Пізніше в Міністерстві сільського господарства США повідомили, що людям надсилали насіння м'яти, розмарину, лаванди. За словами представника відомства Осами ель-Ліссі, серед насіння не було виявлено небезпечних для життя рослин. Своєю чергою влада Китаю заявила про свою непричетність до можливого відправлення посилок з насінням з території КНР.

Нагадаємо, в лютому низка країн припинила поштове повідомлення з Китаєм у зв'язку з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що засновник компанії Amazon Джефф Безос через коронавірус втратив 8 млрд доларів, понад 7% власного капіталу, оскільки акції Amazon впали майже на 8%.