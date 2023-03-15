Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году

Компания Amazon намерена в 2024 году вывести на околоземную орбиту свои первые интернет-спутники Project Kuiper и начать тестирование спутникового интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Первые два тестовых спутника Kuiper были отправлены на мыс Канаверал во Флориде для подготовки к вероятному запуску в мае.

Самая маленькая модель Amazon предлагает скорость до 100 мегабит в секунду. Большая 30-сантиметровая квадратная антенна способна передавать 400 мегабит в секунду, а модель размером 50 на 70 см сможет обрабатывать 1 гигабит в секунду.

Компания не разглашает цены на устройства, но планирует производить 30-сантиметровую квадратную версию менее чем за 400 долларов за штуку.