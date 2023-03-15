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Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году

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Вашингтон, Среда 15 марта 2023 07:49
Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году Фото: Amazon начнет тестирование спутникового интернета в 2024 году (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Amazon намерена в 2024 году вывести на околоземную орбиту свои первые интернет-спутники Project Kuiper и начать тестирование спутникового интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Первые два тестовых спутника Kuiper были отправлены на мыс Канаверал во Флориде для подготовки к вероятному запуску в мае.

Самая маленькая модель Amazon предлагает скорость до 100 мегабит в секунду. Большая 30-сантиметровая квадратная антенна способна передавать 400 мегабит в секунду, а модель размером 50 на 70 см сможет обрабатывать 1 гигабит в секунду.

Компания не разглашает цены на устройства, но планирует производить 30-сантиметровую квадратную версию менее чем за 400 долларов за штуку.

Ранее сообщалось, что компания Amazon получила разрешение на реализацию Project Kuiper по развитию спутникового интернета. Предполагается, что новый проект создаст конкуренцию Starlink Илона Маска.

Также мы писали, что Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки. Обе стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год.

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