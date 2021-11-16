ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Amazon оштрафували за неналежне інформування про захворюваність COVID

Новость на русском →
Каліфорнія, Вівторок 16 листопада 2021 14:27
Amazon оштрафували за неналежне інформування про захворюваність COVID Фото: компанію Amazon оштрафували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Amazon виплатить штраф у розмірі 500 тисяч доларів і знаходиться під наглядом влади Каліфорнії. Компанія неналежним чином повідомила працівників та органи охорони здоров'я про нові випадки COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

За словами прокурора Каліфорнії Роба Бонта, компанія демонструвала історично рекордне зростання продажів з подвоєнням вартості акцій і не змогла належним чином повідомити складських працівників і місцеві органи охорони здоров'я про кількість випадків захворювання COVID-19.

"Це часто позбавляло їх можливості ефективно відстежувати поширення вірусу", - заявив він.

За його словами, це рішення є першим у своєму роді в США і відповідає закону штату про право на інформацію, який набув чинності в минулому році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Amazon
NEWS
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів