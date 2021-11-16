Amazon оштрафовали за ненадлежащее информирование о заболеваемости COVID

Amazon выплатит штраф в размере 500 тысяч долларов и находится под наблюдением властей Калифорнии. Компания ненадлежащим образом уведомила работников и органы здравоохранения о новых случаях COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian .

По словам прокурора Калифорнии Роба Бонта, компания демонстрировала исторически рекордный рост продаж с удвоением стоимости акций и не смогла должным образом уведомить складских работников и местные органы здравоохранения о количестве случаев заболевания COVID-19.

"Это часто лишало их возможности эффективно отслеживать распространение вируса", - заявил он.

По его словам, это решение является первым в своем роде в США и соответствует закону штата о праве на информацию, который вступил в силу в прошлом году.