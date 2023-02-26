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Алжир возобновляет работу посольства в Киеве

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Воскресенье 26 февраля 2023 15:32
Алжир возобновляет работу посольства в Киеве Фото: Алжир возобновляет работу посольства в Киеве (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Алжир планирует возобновить работу посольства в Киеве, которую приостанавливали в связи с полномасштабным вторжением России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это решение входит в рамки сохранения интересов алжирского государства и интересов национального сообщества в этой стране", - сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что решение об открытии посольства вступит в силу как можно быстрее. Посольством будет руководить временно поверенный.

Отметим, что посольство приостановило работу в Киеве в марте 2022 года, после того как Россия начала полномасштабное вторжение.

Напомним, 16 февраля Израиль возобновил работу посольства в Киеве.

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