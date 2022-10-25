В "Альянсе банка" рассказали о результатах работы за 3-й квартал 2022 года

Вместе с тем объем совокупных активов достиг 11 013,5 млн грн, а прибыль банка - 39,7 млн гривен.

Кроме того, в отчете отмечается, что в июле банк задекларировал, что откроет до конца года 4 отделения в западной части Украины. Два отделения уже открыты: г. Ивано-Франковск и г. Луцк. Впереди открытие еще двух отделений.

"Также мы ввели акцию "Все для победы" на депозит "Победный", открывая который вы можете помочь нашей армии в борьбе за нашу независимость и территориальную целостность. Альянс банк ежемесячно перечисляет 1% от суммы своей прибыли на нужды ВСУ. Акция действует до завершения военного положения", - говорится на сайте.

За первые два месяца было заключено более 260 таких депозитов, а на нужды ВСУ банк перечислил около 84 тыс. грн.

В банке также сообщили, что зафиксирован курс валют. Сейчас можно оформить валютный депозит, приобретя доллары США по курсу 36,93 и разместив их на вклад под выгодные проценты. По истечении срока вклада, вы получаете в кассе банка сумму вклада в долларах США.

Кроме того, банк возобновил кредитование бизнеса, а также адаптировал условия для поддержки клиентов.

"Основное, что изменилось в предоставлении финансирования - это подход к анализу клиентов. Но мы не превратились в бюрократический банк, который будет две недели рассматривать заявку. Мы по-прежнему подписываем все документы с помощью электронной подписи без личного присутствия клиента и требуем минимум документов". Техническая часть выдачи кредита, после принятия решений, не изменилась в военное время", - отметил Сергей Бочаров, заместитель председателя правления "Альянс банка".

В общей сложности за 3-й квартал 2022 года кредитов для клиентов МПБ было оформлено 47 шт. на сумму почти 13,5 млн грн, а из них именно по продукту "контрнаступление" - более 1,6 млн грн.

Также благодаря инициативе акционера банка Александра Сосиса и Института развития гражданского общества им. Голды Меир передали гуманитарную помощь жителям Херсонской области и ВСУ.