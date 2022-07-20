"Альянс Банк" пропонує фінансування агробізнесу в умовах війни, - Фролова

За її словами, навесні для проведення посівної кампанії "Альянс Банк" вже видав 355 млн гривень.

Крім того, щоб задовольнити клієнтів, які тимчасово змінили місце перебування та проводять вимушену релокацію бізнесу в західні регіони країни, "Альянс Банк" до кінця 2022 року відкриє 4 нових відділення у містах Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк та Тернопіль. Станом на зараз, на постійній основі працює 28 із 30 відділень банку в інших регіонах України.

"Альянс Банк продовжив активну співпрацю з IFC у рамках Глобальної програми торговельного фінансування - Global Trade Finance Program (GTFP). Лінія торговельного фінансування дозволить Банку надавати своїм клієнтам необхідну підтримку при проведенні зовнішньоекономічних операцій. Попит на банківські продукти також змінюється в реаліях воєнного стану. Якщо в перші тижні клієнтів цікавили лише розрахунки за товари та послуги, то сьогодні вже є перші ознаки відновлення бізнес активності та попит на довгострокове фінансування бізнесу", - повідомила Юлія Фролова.

За період лютий-квітень кредитними канікулами скористались майже 60% клієнтів банку, в основному - клієнти мікробізнесу. Більш ніж половина клієнтів повертається до погашення кредитів за новим графіком. Для клієнтів, які досі не змогли адаптувати свій бізнес до нових реалій, банк готовий пролонгувати кредитні канікули.

"Сьогодні ми вважаємо найважливішим підтримувати клієнтів для подальшого розвитку української економіки. Готові забезпечити кредитування підприємців із урахуванням усіх ризиків. Акціонери банку підтримують наші рішення, а комунікація насамперед спрямована на реалізацію стратегії розвитку у воєнних умовах", - додає голова правління "Альянс Банку".

Нагадаємо, 24 червня "Baker Tilly Ukraine" завершили проведення річного аудиту фінансової звітності "Альянс Банку" за 2021 рік. Зростання валюти балансу перевищило 4 млрд грн (+36%), а прибуток за результатами 2021 року сягнув рекордного значення 331 млн грн. Фактичне значення показника адекватності капіталу більш, ніж удвічі перевищило нормативне значення, що встановлює НБУ.

Національний банк України в листі від 22 червня зазначив, що "Альянс Банк" дотримується установлених Національним банком вимог щодо значень економічних нормативів.

Головний акціонер "Альянс Банку" Олександр Сосіс відомий як засновник і співвласник страхової групи "АСКА".