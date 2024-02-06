Альтернатива Twitter. Соцсеть Bluesky стала доступной для всех

После года закрытого тестирования Bluesky разрешила зарегистрироваться всем. Ранее соцсеть допускала новых пользователей только с помощью кода-приглашения, чтобы гарантировать, что технология, поддерживающая сеть, сможет справиться с трафиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Bluesky создал бывший исполнительный директор Twitter (Х) Джек Дорси. Соцсеть считают одним из самых перспективных конкурентов платформы X Илона Маска.
Отмечается, что Bluesky в настоящее время насчитывает около 3 млн пользователей.
Одним из ключевых признаков соцсети является децентрализация - в будущем это позволит всем пользователям "создавать собственные версии Bluesky" со своими правилами и алгоритмами.
Как аналогию, гендиректор соцсети Джей Грабер приводит электронную почту, где ничто не мешает общаться людям с ящиками и от Gmail, и от Outlook, и от Yahoo Mail.
Она отмечает, что такая настройка соцсети позволит пользователям больше управлять приложением.
К тому же, пользователи Bluesky могут подписываться на ленты, где алгоритмы показывают более популярные публикации во всей соцсети, или на ленту, контент которой больше всего понравился именно пользователю.
Также в Bluesky есть ленты с тематическим контентом - например, о науке или искусстве.
Кроме того, в будущем разработчики соцсети хотят наладить монетизацию.
Напомним, в прошлом году основатель Twitter Джек Дорси выпустил новую социальную сеть под названием Bluesky. Приложение является клоном популярной соцсети.
Приложение имеет ряд функций, аналогичных Twitter, позволяет пользователям искать и следить за другими пользователями, создавать посты, в том числе и с фотографиями, и многое другое.
Однако он находится в бета-версии, поэтому имеет ограниченное количество пользователей и лишен таких функций, как личные сообщения.
Bluesky впервые появилась в 2019 году при поддержке Twitter как нового типа децентрализованного стандарта для платформ социальных сетей. Он официально отделился от Twitter в 2021 году и с тех пор пополнил ряды клонов Twitter, таких, как Mastodon, появившихся после поглощения компании Илоном Маском.
Приложение призвано позволить пользователям решать, как они хотят видеть и потреблять социальные медиа.
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