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Алонсо потрапив в аварію. Повернення чемпіона у Формулу-1 може затриматися

Автор: Вера Олейник

Дворазовий чемпіон Формули-1 і новачок команди "Альпін" Фернандо Алонсо може пропустити старт сезону. Гонщика збила машина під час велотренування у Швейцарії.

Про це повідомляє BBC Sport.

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Інцидент стався недалеко від міста Лугано. Жодних деталей щодо аварії не відомо. Гонщика доставили в лікарню, де діагностували перелом щелепи. Він знаходиться у свідомості і відчуває себе нормально. Пілота перевезуть в Берн, де знаходиться фахівець з лікування таких травм.

"Аварія порушує питання про те, чи буде він готовий до старту сезону в Бахрейні наступного місяця", - йдеться в статті.

У команді Алонсо заявили, що сьогодні Фернандо належить пройти додаткове медичне обстеження, за результатами якого буде опублікована додаткова інформація.

Іспанець повертається в Формулу-1 в цьому сезоні після дворічної перерви. Передсезонне тестування пройде в Бахрейні з 12 по 14 березня, перша гонка запланована на 26-28 березня. Другий етап сезону, Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі, на цей момент заплановано на 16-18 квітня - тобто до нього два місяці.

Спортсмен двічі ставав чемпіоном світу у 2005-2006 роках у складі Renault.

Нагадаємо, у 2015 Алонсо під час підготовки до сезону в Барселоні потрапив у серйозну аварію.

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