Алмази в динаміках: електричний кросовер BMW iX отримав незвичайну аудіосистему

В оснащенні електричного кросовера BMW iX з'явилася незвичайна аудіосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Її потужність - 1615 Вт, але головне - штучні алмази в динаміках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу BMW .

Новий кросовер BMW iX стане першим електричним автомобілем, який отримав аудіосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound потужністю 1615 Вт.

BMW iX оснащений трьома високочастотними динаміками з алюмінієвим куполом, п'ятьма середньочастотними динаміками з арамідного волокна, і двома високочастотними динаміками з алмазним куполом. Пара твітерів дійсно використовують штучні алмази у своїй конструкції через жорсткість матеріалу.

Мінімально деформуючись, ромбовидні куполи практично не впливають на відтворений звук, що забезпечує максимально чисте звучання композицій. Вони також мають спіральні канали за куполами твітерів, які розсіюють відбиті звукові хвилі, що виходять від задньої частини Динаміка.

Ще вісім динаміків інтегровані як в передні, так і в задні підголовники, які можна індивідуально відрегулювати для індивідуального прослуховування звуку. Електричний кросовер також отримав два сабвуфери під задніми сидіннями.

Плюс вперше Bowers & Wilkins встановила в машині 4D-шейкери, які покликані посилити сприйняття басів навіть на низькій гучності. iX приводиться в рух трьома моторами, які в сукупності виробляють 516 к.с. і764 Нм.