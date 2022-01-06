RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Алмати знову відключили інтернет. Влада готує "зачистку" вулиць

Автор: Артур Родивилов

У жителів Алма-Ати знову відключився доступ в інтернет. Велика кількість військової техніки знаходиться на в'їзді в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Sputnik Казахстан".

Також стало відомо, що в Казахстані перестали відкриватися сайти деяких державних органів.

Серед припинили роботу в Казахстані виявилися сайти глави держави, МОЗ, Національного банку, МВС, а також мерії.

5 січня низка казахстанських інтернет-ресурсів був недоступний з-за кордону, але ближче до вечора їхня робота була відновлена.

Як стало відомо, вранці 6 січня в Алмати почнеться "масштабна зачистка" від "мародерів" і призвідників заворушень.

Раніше силовики приступили до активної фази. Місцевих жителів попередили через гучномовці про евакуацію з вулиць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан