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Allseeds розпочала 2019 рік рекордним навантаженням олії

Инфраструктура маслодобывающего комплекса  Группы Allseeds в порту Южный ещё раз напомнила о её логистических  преимуществах. В течение недели, в январе 2019 года, компанией было погружено два судна, “ARIONAS” и “Maersk Trenton”, по 35 тысяч тонн подсолнечного масла каждое. Средняя скорость погрузки составляла свыше 750 тонн в чаc.

Такие темпы погрузки масла стали возможными благодаря удачным проектным  решениям и инвестициям Группы в развитие своей собственной и портовой инфраструктуры, а также плодотворному сотрудничеству с надёжным портовым  оператором - Компанией ТИС. 

Всё это является хорошей основой создания в порту Южный черноморско-средиземно-морского хаба растительных масел, необходимого для повышения конкурентоспособности масляного бизнеса Украины на мировых рынках.  Преимущества работы с  перевалочным Терминалом растительных масел Allseeds понимают и ценят глобальные игроки и его постоянные партнёры - компании Кernel, Cargill, Avril и др.

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