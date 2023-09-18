АЛЛО передала 15 млн гривен на изготовление высокотехнологичных протезов для украинских героев

Компания АЛЛО саккумулировала и передала 15 миллионов гривень на протезирование пациентов медцентра Superhumans Center. Это стало возможным благодаря проекту "Маленькие шаги к большому движению", по условиям которого с 12 июня по 1 сентября 2023 года с каждого проданного в АЛЛО смартфона компания перечисляла 100 гривень на функциональные протезы верхних и нижних конечностей для девяти пациентов, среди которых одна женщина.

Часть этих средств уже использовали для изготовления протезов для троих военных, получивших ранения в результате боевых действий. Еще шесть протезов будут установлены пациентам на протяжении осени, поскольку реабилитация и протезирование могут длиться 2-3 месяца и более.

"В Украине проблема потери конечностей из-за ранений становится все масштабнее. АЛЛО поддерживает тех, кто защищает независимость Украины, и мы рады помочь героям хотя бы частично вернуться к полноценной жизни благодаря сверхсовременным бионическим протезам. Во время посещения медцентра в начале проекта я видел результаты работы – как специалисты возвращают пациентам супервозможности. Летом наши первые герои уже прошли реабилитацию и получили сверхсовременные протезы, соответствующие их дальнейшему образу жизни. Надеюсь, что наши подопечные смогут вернуться к обычным делам и службе, а современные протезы помогут им работать и заниматься хобби", – отметил Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

Бионические протезы верхних конечностей (стоимостью свыше 2 млн грн каждый) уже установлены Николаю Ефименко и Михаилу Бартошику, завершившим реабилитацию. Руслан Гаврасов получил современный протез ноги (1,7 млн грн) и вернулся домой. Сейчас в медицинском центре на Львовщине находится Василий Дерка, он вскоре получит протез руки стоимостью 900 тыс. грн. Готовятся к протезированию рук Неля Редько и Александр Калько (стоимость каждого протеза руки с бионической кистью составляет около 1,65 млн грн). Вскоре начнет реабилитацию Виктор Сикаленко, стоимость его будущего протеза правой руки – 900 тыс. грн. Артем Камсков и Сергей Копыщик после реабилитации получат протезы бедер стоимостью 2,1 млн грн и 1,9 млн грн соответственно.

"Покупая смартфоны в АЛЛО, мы не только остаемся на связи со своими близкими, а еще и даем возможность героям, потерявшим конечности, стать самостоятельными. Нам удалось собрать 15 миллионов гривень и вернуть утраченные возможности девяти нашим защитникам. Они получили дорогостоящие протезы, которые позволяют бегать и собирать пазлы. Наше сотрудничество с АЛЛО – это про объединение усилий, про уважение к тем, благодаря кому мы живы, про новые технологии, это гордость за то, что вместе мы можем делать невозможное возможным», – комментирует Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

Благодаря финансовой поддержке партнеров, в частности компании АЛЛО, все услуги по реабилитации и протезированию в центре Superhumans для пациентов бесплатные. Для возврата утраченных возможностей врачи определяют лучшую комплектацию протезов, ведь бионический протез – это сверхсовременный смарт-гаджет. Он состоит из электроники и требует зарядки, как и любой девайс: электротранспорт, планшет или наушники. Движения протеза осуществляются вследствие реакции электроники на сокращения мышц пациента. Диапазон движений и хватов протеза преимущественно зависит от комплектации, которую специалисты Superhumans подбирают в соответствии с будущим образом жизни пациента, что непременно обсуждается перед протезированием.

За время благотворительной инициативы «Маленькие шаги к большому движению» смартфоны преимущественно покупали клиенты возрастной категории 36-39 лет, в целом 60% покупателей – это мужчины. Выбирали как бюджетные, так и премиальные модели смартфонов Xiaomi, Samsung, POCO, Motorola и Apple. Пик продаж пришелся на 26 и 19 августа. А среди лидеров – устройства из ценового сегмента 5-10 тыс. грн.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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Superhumans — современный всеукраинский центр протезирования, реабилитации, лечения ПТСР и реконструктивной хирургии раненных во время боевых действий украинцев, со сложными травмами и утраченными конечностями.

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