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АЛЛО передает 1 миллион гривен на инклюзивный летний лагерь

 

АЛЛО поддерживает проведение инклюзивного лагеря, который в восьмой раз организует общественная организация "Почувствуй", и переводит на эту инициативу 1 миллион гривен. Благодаря этому смогут отдохнуть 70 подростков в возрасте 11-17 лет с нарушением слуха, также к ним присоединятся дети, которых удалось вернуть с оккупированных территорий и депортации, а еще потерявшие своих родителей из-за военных действий. Лагерь "Берем и делаем лето!" состоится с 9 по 19 июня в Карпатах.

"Мы в АЛЛО стремимся, чтобы украинские дети чувствовали счастливое детство, особенно те, кто получил травмы из-за войны. Мы уже не впервые поддерживаем детские реабилитационные проекты. И я рад, что этим летом мы можем поспособствовать летнему отдыху для 70 детей - обеспечили для них возможность восстановить свое физическое и психическое здоровье, зарядиться энергией гор и обрести новых друзей", – отметил Дмитрий Деревицкий, соучредитель маркетплейса АЛЛО.

Некоторые из детей посетят инклюзивный летний лагерь впервые, для большинства это будет долгожданный отдых. Пребывание в лагере абсолютно бесплатно для всех детей благодаря неравнодушным меценатам и спонсорам. Такие проекты дают возможность детям и подросткам с нарушением слуха, которые общаются на жестовом языке или имеют кохлеарные импланты, а также детям, травмированным из-за войны, отдохнуть вместе, научиться преодолевать коммуникационные барьеры и лучше социализироваться в будущем.

Мы создаем безопасную и поддерживающую среду, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал, найти новых друзей и получить незабываемые впечатления. Этот лагерь является уникальной возможностью для наших детей наслаждаться летним отдыхом, участвовать в увлекательных мероприятиях и, самое главное, чувствовать себя частью сообщества. Финансовая поддержка компании АЛЛО — это ключ к счастливому и такому ожидаемому лету для каждого из подростков, которыми мы занимаемся», – добавляет Людмила Пышная, соучредительница и руководительница ОО «Ощути».

Во время летнего отдыха в безопасной и полностью инклюзивной среде подростков ждут спортивные игры, мастер-классы, познавательные и развлекательные мероприятия. Они смогут найти интересное занятие по душе, развить собственный талант, пообщаться друг с другом и отдохнуть.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины.

allo.ua – тыкай что хочешь!

Почувствуй – общественная организация, основанная Людмилой и Андреем Пышными. С 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха.

vidchui.org – Почувствуй, чтобы понять!

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