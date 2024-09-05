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Alliance bank запустил единое банковское приложение для физических лиц, ФЛП и юрлиц

Четверг 05 сентября 2024 09:15 promo
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Alliance bank запустил единое банковское приложение для физических лиц, ФЛП и юрлиц Фото: Alliance bank запустил единое банковское приложение (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

АО "Банк Альянс" выпустило новое мобильное приложение Alliance, которое объединяет сервисы для физических лиц, ФЛП и юридических лиц на единой платформе. Теперь управление личными и бизнес-финансами стало еще более удобным - все доступно в одном приложении, без необходимости устанавливать бизнес-приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Приложение Alliance предоставляет ряд преимуществ для всех категорий клиентов и доступно для загрузки в App Store и Google Play, поэтому опробовать его функционал можно прямо сейчас.

Преимущества для физических лиц

Все ключевые банковские продукты для личных нужд открываются быстро и полностью онлайн. Кредитный лимит до 100 тысяч гривен с максимальным льготным периодом (до 92 дней на покупки и до 62 дней на снятие средств), открытие депозита в гривнах, долларах США и евро, выгодный кэшбек, начинающийся с 30% – все это можно открыть в приложении всего в несколько кликов.

Основной картой приложения является "Стартовая" – именно на нее можно получить кредитный лимит и совершать выгодные покупки с кэшбеком. С момента открытия карты "Стартова" автоматически начинает действовать 30% кэшбек на покупки онлайн и офлайн в течение первых 30 дней или до накопления 500 гривен. После этого кэшбек будет составлять 1% и будет действовать постоянно. Кешбек в приложении Alliance активируется автоматически, не требует дополнительных настроек и действует на множество категорий покупок.

Преимущества для бизнеса

Простая регистрация через приложение "Дія" или видеочат открывает доступ ко многим полезным функциям для бизнеса, таким как:

  • Бесплатные и быстрые платежи в бюджет в несколько кликов;
  • Возможность производить коммерческие платежи;
  • Автоматическая проверка получателя платежа по рискам;
  • Повторные платежи в два клика;
  • Онлайн-квитанции;
  • Возможность получить бизнес-кредит для развития вашего дела.

После открытия бизнес-счета пользователи получают к нему виртуальную карту с возможностью пластиковой заказа, которую можно получить в любом отделении Alliance bank. Обе карты бесплатны, как и первый год обслуживания бизнес-счета. Бесплатны также зачисления, платежи для уплаты налогов и переводы со счета ФЛП на любые карты и счета в Alliance bank.

Легкость использования

Применение Alliance имеет минималистичный и интуитивно понятный дизайн. На главном экране пользователи могут видеть свои карты, кэшбек, курсы валют и депозиты. Также в приложении легко переключаться между личными финансами и бизнесом. Зарегистрировавшись как ФЛП или ЮО, вы будете иметь разделы "Личное" и "Бизнес" вверху на главном экране.

Кроме того, есть возможность настраивать виджеты карт, выбирая дизайны из предложенной галереи, и изменять названия карт. Приложение обеспечивает удобство использования в любое время суток, предлагая режимы "день", "ночь" и "автоматически".

Команда банка активно работает над постоянным развитием приложения, регулярно добавляя новые функции. Все обновления можно отслеживать в официальных социальных сетях банка - Instagram и Telegram.

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