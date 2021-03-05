Алергія на COVID-щеплення проявилася у 126 українців на 10 тисяч вакцинованих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що незначну алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу виявили лише у 126 пацієнтів. Це показник на 10 тисяч щеплених від COVID-19 українців.
"На 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. Практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%", - відзначив міністр.
Глава МОЗ підкреслив, що за весь час вакцинації був зафіксований лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів.
"Через кілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані. Це був медичний працівник, який відразу на наступний день почав виконуватися свої обов'язки", - запевнив він.
Нагадаємо, на вакцинацію від COVID записалися вже понад 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн.
Як писало РБК-Україна, в Україні триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12481 щеплення. Ці люди отримали по одній дозі вакцини. За добу вакцинували 2913 людини.