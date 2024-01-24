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Алькарас неожиданно зачехлил ракетку в 1/4 финала Australian Open

Мельбурн, Среда 24 января 2024 16:26
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Алькарас неожиданно зачехлил ракетку в 1/4 финала Australian Open Фото: Карлос Алькарас не справился с Алексом Зверевым (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Второй номер рейтинга теннисистов-профессионалов Карлос Алькарас из Испании уступил немцу Алексу Звереву в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/4 финала, мужчины

Зверев – Алькарас – 3:1 (6:1, 6:3, 6:7, 6:4)

Стартовый сет стал легкой прогулкой для представителя Германии. Он справился с сопротивлением испанца всего за 29 минут, позволив тому взять лишь гейм. Сам же оформил два брейка, дважды подал навылет и закончил партию с процентом первой подачи на уровне 89%.

Зато с начала второго сета соперники шли нога в ногу. Так продолжалось до середины партии, где Зверев оформил брейк и сразу же взял "под ноль" собственную подачу. Шокированный Алькарас не смог ничего противопоставить немецкому теннисисту в этот момент, так что досадно отдал еще один гейм на своей подаче.

Очнуться испанец сумел в третьей партии. Хотя поначалу ситуация складывалась идеально для его оппонента. Зверев с брейком повел 4:1 к середине сета, но растерял все преимущество под занавес партии. Пришлось соперникам играть тай-брейк, где Алькарас наконец-то подтвердил статус фаворита (7:2).

Впрочем, эйфория довольно быстро развеялась. После обмена брейками в дебюте четвертого сета испанский теннисист оказался в плену равной игры с немцем. Когда же в девятом гейме Зверев внешне легко еще раз взял пункт на подаче Алькараса, то тот уже ответить не смог. Далее андердог сразу закрыл сет и матч на собственной подаче.

В полуфинале Зверев встретится с нейтральным россиянином Даниилом Медведевым. Поединок состоится 26 января. Время старта встречи объявят позже. Другую пару 1/2 финала Australian Open составили серб Новак Джокович и Янник Зиннер из Италии.

Напомним, украинка Ястремская выбила чешку Носкову в 1/4 финала мэйджора.

К слову, ранее вспомнили путь Ястремской в четвертьфинал Australian Open.

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