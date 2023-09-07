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Алькарас и Джокович в новой классике: известны полуфинальные пары US Open-2023

Нью-Йорк, Четверг 07 сентября 2023 10:55
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Алькарас и Джокович в новой классике: известны полуфинальные пары US Open-2023 Фото: Карлос Алькарас – действующий победитель US Open (usopen.org)
Автор: Антон Федорцив

Открытый чемпионат США по теннису вышел на финишную прямую. В четверку лучших теннисистов мэйджора пробились и главные фавориты – Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Молодой испанец и опытный серб прокладывают путь в очный финал соревнований. До решающего матча US Open обоим остался один шаг.

8 сентября вечером Алькарас на Стадиона Артура Эша сразится за путевку в финал Открытого чемпионата США с нейтральным россиянином Даниилом Медведевым. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени. Испанский теннисист опережает уроженца РФ в личных встречах (2:1).

В то же время Джокович встретится с хозяином кортов Беном Шелтоном. Американец из пятого десятка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сенсационно впервые добрался до стадии 1/2 финала на мэйджорах. 36-летний серб против почти вдвое младшего Шелтона еще не играл.

Джокович и Алькарас стремятся повторить финал Уимблдонского турнира-2023. На травяном мэйджоре в битве двух сильнейших теннисистов планеты победил пиренеец (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Вне зависимости от итоговых результатов US Open сербский теннисист обойдет молодого испанца в классификации ATP.

Пары 1/2 финала US Open-2023:

  • Алькарас – Медведев, 8 сентября, не раньше 22:00
  • Шелтон – Джокович, 8 сентября, не ранее 22:00

К слову, ранее Свитолина уступила американке Пегуле в 3-м раунде Открытого чемпионата США.

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