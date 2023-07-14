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Алькарас и Джокович в борьбе за славу: известны полуфинальные пары Уимблдона-2023

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Лондон, Пятница 14 июля 2023 10:10
Алькарас и Джокович в борьбе за славу: известны полуфинальные пары Уимблдона-2023 Фото: Карлос Алькарас стремится сохранить лидерство в рейтинге ATP (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Четверка сильнейших теннисистов во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом определят финалистов Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Оба полуфинала мужской сетки запланированы на пятницу, 14 июля. Молодой испанец встретится с нейтральным россиянином Даниилом Медведевым.

Первыми на корте появятся итальянский теннисист Янник Зиннер и серб Новак Джокович. До сих пор их турнирные пути пересекались трижды. Балканец выиграл все матчи, а последний раз полуфиналисты встретились на прошлогоднем Уимблдоне. Зиннер вел 2:0, но дожать Джоковича не смог.

Алькарас и Медведев по разу побеждали друг друга. На Уимблдонском турнире-2021 российский теннисист легко переиграл тогда просто перспективным пиренейцем (3:0). В финале же Индиан-Уэллса этого года Алькарас разобрал соперника на запчасти (6:3, 6:2).

Все полуфиналисты входят в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Алькарас и Джокович будут в лидерах классификации в случае победы на турнире или неудачи оппонента. В прошлом году сербский теннисист оформил 7-й титул на траве.

Пары 1/2 финала Уимблдона-2023:

  • Зиннер – Джокович, 14 июля, не раньше 15:30
  • Алькарас – Медведев, 14 июля, не раньше 17:30

Алькарас и Джокович в борьбе за славу: известны полуфинальные пары Уимблдона-2023

К слову, ранее Свитолина проиграла Вондроушовой первый полуфинал Уимблдона-2023.

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Новак Джокович Теннис Уимблдон
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