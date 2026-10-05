Алименты во время войны: можно ли не платить из-за потери работы или военную службы

Отменяются ли алименты из-за войны

Сам факт военного положения не прекращает обязательства по уплате алиментов.

Закон также предусматривает, что во время военного положения обращение взыскания на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника были временно ограничены. В то же время это ограничение не распространяется на решение о взыскании алиментов.

То есть, война сама по себе не является основанием для прекращения выплат.

Что делать, если человек потерял работу

Утрата работы не означает, что алименты можно перестать платить. Если человек не работал на момент возникновения задолженности, его размер определяется с учетом средней зарплаты работника для соответствующей местности.

В то же время, размер алиментов можно изменить через суд. По словам Булименко, суд может уменьшить или увеличить сумму, если изменилось материальное или семейное положение, ухудшилось или улучшилось здоровье плательщика или получателя алиментов и в других предусмотренных законом случаях.

Поэтому, если доход человека существенно изменился, он может обратиться в суд с иском об изменении размера алиментов.

Что будет за долг

Если задолженность возникла по вине плательщика, получатель алиментов может потребовать пеню. Она составляет 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, но общий размер пени не может превышать 100% задолженности.

Кроме того, если совокупный долг превышает сумму платежей за четыре месяца, государственный исполнитель может установить временные ограничения для должника.

В частности, речь идет о запрете:

выезжать за пределы Украины;

управлять транспортными средствами;

пользоваться оружием;

охотиться.

Такие ограничения действуют до погашения задолженности в полном объеме.

Можно ли освободиться от долга

В некоторых случаях суд может отсрочить или рассрочить уплату задолженности с учетом материального и семейного положения плательщика.

Также суд может полностью или частично освободить человека от уплаты долга, если он возник из-за тяжелой болезни или другого существенного обстоятельства.

В то же время, это не происходит автоматически из-за войны, потери работы или службы — для изменения размера алиментов или решения вопроса с задолженностью нужно обращаться в суд.

Могут ли наказать за неуплату

Неуплата алиментов может иметь административные и уголовные последствия.

Если задолженность превышает сумму платежей за четыре месяца, к плательщику могут быть применены административные меры, в том числе общественно полезные работы.

За злостное уклонение от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств, наказание может предусматривать общественные работы, пробационный надзор или ограничение свободы.

Следовательно, война, служба или потеря работы сами по себе не отменяют алименты. Если плательщик больше не может платить установленную сумму, закон предусматривает возможность обратиться в суд для ее пересмотра или решения вопроса о накопленной задолженности.