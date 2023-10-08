Алиев предложил Пашиняну место для подписания мирного договора

Алиев отметил, что считает Грузию "правильным выбором" для заключения мирного соглашения, несмотря на предложения по поддержке процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном со стороны некоторых международных организаций.

"Если со стороны Армении будет согласие, руководители наших соответствующих структур немедленно могут приехать в Грузию и на двустороннюю, и на трехстороннюю встречу", - заявил он.

В свою очередь, Гарибашвили подчеркнул, что Грузия готова участвовать в процессе посредничества и содействия.

"Я хотел бы выразить надежду на то, что мирное соглашение с Арменией будет подписано очень скоро. Мирное соглашение, я думаю, будет способствовать установлению долговременного мира на Южном Кавказе, который принесет процветание нашим народам", - сказал грузинский премьер.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция длилась сутки, а непризнанная "республика" капитулировала. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности.

Пашинян, со своей стороны, рассчитывал подписать мирное соглашение с Азербайджаном во время саммита Европейского политического сообщества в Испании, однако лидер Ильхам Алиев отменил свой визит к заседанию.

Отметим, что на днях премьер-министра Армении Никола Пашинян на полях саммита Европейского политического партнерства в Испании официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

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