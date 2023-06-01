Алгоритм вступления и гарантии безопасности для Украины: депутаты стран НАТО приняли важное заявление

Главы комитетов иностранных дел парламентов стран-членов НАТО призывают на саммите в Вильнюсе определить путь вступления Украины в Альянс и дать ей четкие гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука.
По его словам, главы комитетов иностранных дел парламентов стран-членов НАТО приняли важное заявление. В ней говорится, что:
Парламентарии уверены, что членство Украины в Альянсе в значительной степени способствовало бы безопасности НАТО.
11-12 июля пройдет саммит Североатлантического союза в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить политическое решение по поддержке вступления в НАТО. В частности, как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, страна ожидает "графика вступления".
Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.
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