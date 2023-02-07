"Альфа Ромео" представила реальный болид на сезон-2023 Формулы-1

Реальную машину грядущего сезона Королевских автогонок во время презентации в швейцарском Цюрихе показала конюшня "Альфа Ромео".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды .

В отличие от "Хааса" и "Ред Булла", швейцарская конюшня продемонстрировала реальный болид, а не прототип с актуальной ливреей. Сезон-2023 станет последним для "Заубера" под брендом "Альфа Ромео".

Машина получила новую цветовую гамму. Основные цвета болида – красный и близкий к черному темно-серый. В частности, первым разрисованы передняя и задняя части шасси, а середина – вторым. На носовом обтекателе разместили фирменный логотип "Альфа Ромео" с огнедышащим змеем.

В дизайне нового болида обозреватели заметили влияние "Феррари", "Ред Булла" и даже "Альпин". Меньшие входные отверстия понтонов напоминают прошлогодние машины Скудерии, их форма – технические решения "энергетиков", а капот двигателя и расположение прорезей охлаждения – идеи французской конюшни.

Цвета "Альфа Ромео" в новом сезоне будут защищать Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. На трассе в Барселоне 10 февраля команда собралась "обкатать" болид в формате съемочного дня. Каждый из пилотов будет работать с машиной полдня.