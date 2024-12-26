Alfa Romeo показала таинственный кроссовер в праздничном видео

В четырехсекундном ролике показали "световую подпись": динамичная светодиодная полоса очерчивает контур культовой решетки Scudetto - видимо, такую форму будут иметь задние фонари будущей модели Alfa Romeo. Вероятно, речь идет о следующем Stelvio, который со сменой поколения должен перебраться на платформу STLA Large. У Stelvio будет чисто электрический вариант, что уже подтвердили в компании, но также ожидаются гибридные модификации.

Stelvio в строю с 2016 года, первый рестайлинг модель пережила в 2020-м, а второй раз обновилась осенью 2022-го. Уже в следующем году кроссовер сменит поколение, однако подробностей пока мало. Электрическому Stelvio нового поколения пророчат версии с одним электродвигателем, а также двух- и трехмоторные силовые установки. По предварительным данным, в первых двух случаях отдача составит от 240 до 450 лошадиных сил, а топовый Quadrifoglio будет развивать примерно 1000 сил. На одной зарядке электромобиль сможет проезжать до 800 км.

Производство следующего Stelvio организуют на итальянском заводе в Кассино. Кроссовер дебютирует в конце первой половины 2025-го, а в продажу поступит во втором полугодии.