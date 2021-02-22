В "Альфа-Банку Україна" прокоментували судовий спір з розробниками через заборгованість

Спір між "Альфа-Банком Україна" та ТОВ "Фінік.Про", розробником онлайн-банкінгу для підприємців "ОК, Альфа", є звичайним господарським спором, який зараз вирішується у судовому порядку.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі банку.

"Ми впевнені, що найближчим часом судом буде винесено законне рішення. Всіма системами, в тому числі системою "ОК, Альфа!", Банк користується на законних підставах. Тому ми впевнені, що дана ситуація не позначиться на клієнтах банку", - заявили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше в "Фінік.Про" попередили користувачів про те, що робота окремих функцій "ОК, Альфа" може бути припинена через судовий процес.

Як відомо, компанія судиться з "Альфа-Банк Україна" за порушення авторських прав на використання софту.

Також в "Фінік.Про" стверджують, що березня 2020 року "Альфа-Банк" не розрахувався з розробниками за отримані послуги.

Співпраця компанії з "Альфа-Банком" тривала з 2018 року.

У 2019 році Міжнародна асоціація бізнес-банкірів SME Banking Club провела дослідження кращих банківських рішень для бізнесу - Business Online Banking 2019.

За результатами дослідження "ОК, Альфа" отримала високу оцінку і потрапила в п'ятірку кращих, у країнах Східної Європи та Центральної Азії.