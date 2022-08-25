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"Олександрія" з голами екс-"динамівців" перемогла в дербі з "Інгульцем"

Фото: Ефектний момент біля воріт "Олександрії" (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Дербі Кіровоградщини між петровським "Інгульцем" і "Олександрією" у 7-му турі Прем'єр-ліги завершилося тріумфом команди з районного центру (1:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур (перенесений матч)

"Інгулець" – "Олександрія" – 1:2

Голи: Кучеренко, 62 – Рибалка, 22 (пенальті), Цуріков, 48

Стартові 20 хвилин суперники використали для розвідки слабких сторін один одного. Зрештою, намацавши огріхи в обороні господарів, свій випад організувала "Олександрія". Кобзар увірвався до штрафного майданчика, де його збив кіпер "Інгульця" Кучер – пенальті.

До позначки підійшов провідний хавбек "Динамо" часів Сергія Реброва Рибалка та впевнено пробив у лівий кут. Тут же Кобзар міг подвоїти перевагу гостей, та воротар не дав себе переграти. У відповідь Запорожець в контратаці "Інгульця" пробив у ближню стійку.

Новий спалах активності трапився на старті другого тайму. Щоправда, через проблеми зі сигналом другий гол "Олександрії" телеглядачі не побачили. Орієнтуючись на слова очевидців, можна уявити, як екс-оборонець "Динамо" Цуріков замкнув простріл Волошина до карної зони.

"Інгулець" оговтався хвилин за 10. Господарі пішли вперед і таки розмочили рахунок. Це Кучеренко з другої спроби ударом головою після стандарту пробив Білика – 1:2. Та на більше замахнутися петровці за фінальні півгодини так і не змогли, програвши стартовий матч чемпіонату.

Напередодні у Львові "Рух" програв "Металісту" матч, що тривав 4,5 години через повітряні тривоги. Натомість у вівторок перші перемоги в сезоні здобули "Колос", "Зоря" і "Верес".

До слова, раніше "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.

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