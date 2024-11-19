Албания – Украина: Ребров отсеял одного лишнего на решающий матч Лиги наций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в Тиране. Поединок примет стадион "Арена Комбетаре". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров заявил на матч 23-х исполнителей. Не попал в финальный список форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат. Нападающий, накануне занимавшийся индивидуально, очевидно, так и не успел восстановиться от повреждения.

Итак, на балканских "орлов" заявлены те же футболисты, что и на предыдущий поединок против Грузии (1:1). Игровые номера подопечные Реброва тоже решили не менять. В частности, лидер команды в последних матчах – Михаил Мудрик – будет играть под "семеркой".

Официальная заявка национальной команды на матч Албания – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Сборная Украины проиграла албанцам в стартовом туре Лиги наций (1:2). Тогда на гол Конопли подопечные Силвиньо ответили забитыми мячами Исмаили и Асани. Теперь "сине-желтые" обязаны побеждать во избежание прямого вылета в Дивизион C.

В целом история противостояний команд насчитывает 7 матчей. Балканцы победили только однажды, а еще один матч сумели свести вничью. Национальная команда Украины одержала 5 побед, в том числе три – в поединках с турнирным значением (квалификация к ЧМ-1998, отбор к Мундиалю-2006).