Албания – Украина: матч Лиги наций рассудит любитель разгромов

Игра состоится 19 ноября на стадионе "Эйр Албания" в столице страны – Тиране. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Пиньейре будут помогать его соотечественники. На линиях будут работать Бруно Жезус и Лусиано Майя, четвертый арбитр – Жоан Гонсалвеш.

36-летний арбитр, представляющий город Брага, у себя в стране на самом высоком уровне работает с 2015 года. А уже через год попал в список рефери ФИФА. В его послужном списке четыре поединка в основном раунде Лиги чемпионов, работа на чемпионате мира U-17 и первенстве Европы U-23.

С отечественными командами пересекался трижды. Все эти поединки завершались с разгромными результатами. 24 сентября 2022 года в Лиге наций Украина под его наблюдением на выезде обыграла Армению со счетом 5:0. А за две недели до этого (6 сентября) "Шахтер" в группе Лиги чемпионов разбил в гостях немецкий РБ "Лейпциг" (4:1).

Португальца можно было бы назвать фартовым для украинцев, если бы в октябре текущего года он не "испортил" свою статистику. Поединок основного раунда ЛЧ "Шахтер" - "Аталанта" в очередной раз завершился разгромом, но уже не в пользу отечественного коллектива (0:3).