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Албания – Украина: матч Лиги наций рассудит любитель разгромов

Тирана, Суббота 16 ноября 2024 13:44
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Албания – Украина: матч Лиги наций рассудит любитель разгромов Фото: Жоау Пиньейру (Associaso de Futebol de Braga)
Автор: Андрей Костенко

Португалец Жоау Пиньейру назначен главным арбитром заключительного поединка сборной Украины в Лиге наций против албанцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра состоится 19 ноября на стадионе "Эйр Албания" в столице страны – Тиране. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Пиньейре будут помогать его соотечественники. На линиях будут работать Бруно Жезус и Лусиано Майя, четвертый арбитр – Жоан Гонсалвеш.

36-летний арбитр, представляющий город Брага, у себя в стране на самом высоком уровне работает с 2015 года. А уже через год попал в список рефери ФИФА. В его послужном списке четыре поединка в основном раунде Лиги чемпионов, работа на чемпионате мира U-17 и первенстве Европы U-23.

С отечественными командами пересекался трижды. Все эти поединки завершались с разгромными результатами. 24 сентября 2022 года в Лиге наций Украина под его наблюдением на выезде обыграла Армению со счетом 5:0. А за две недели до этого (6 сентября) "Шахтер" в группе Лиги чемпионов разбил в гостях немецкий РБ "Лейпциг" (4:1).

Португальца можно было бы назвать фартовым для украинцев, если бы в октябре текущего года он не "испортил" свою статистику. Поединок основного раунда ЛЧ "Шахтер" - "Аталанта" в очередной раз завершился разгромом, но уже не в пользу отечественного коллектива (0:3).

Ранее рассказали о продолжении Лиги наций с полным расписанием матчей 16 ноября.

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